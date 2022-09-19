حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموه أمس مقر القنصلية البريطانية في دبي. وكان في استقبال سموه سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي المفوض التجاري للشرق الأوسط.

كلمة

وقد دوّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدم فيها بخالص التعازي والمواساة للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، وأشاد بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة على صعيد توطيد علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

مرافقون

رافق سموه كل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم ومدير الديوان الأميري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

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