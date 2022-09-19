«تنمية المجتمع بدبي» تعرّف بخدماتها في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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استقبلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، زوار مردف سيتي سنتر ضمن جناحها المتنقل التفاعلي المقام في منطقة الغاليريا في المركز، والذي يشهد أنشطة وفعاليات متنوعة تساهم في تعزيز وعيهم بمؤشرات التنمية المجتمعية واحتياجات الفئات الأكثر عرضة للضرر والبرامج والخدمات التي توفرها الهيئة لهم، وقد رافقت «البيان» جناح الهيئة للاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمجتمع.

وأوضحت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الجناح المتنقل هدفه تعزيز تواصل الهيئة مع الجمهور، ونشر الوعي برسائلها المجتمعية، وباحتياجات الفئات الأضعف في المجتمع ودور كل فرد في تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان استدامة التنمية، فضلاً عن التعرف على الخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وعلى برامج التمكين وخدمات الاستشارات الأسرية وغيرها من خدمات الهيئة لأفراد المجتمع وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وأضافت إن الجناح المؤلف من 8 أركان وهي الخط الساخن، وإسعاد المتعاملين، وكبار المواطنين، ولغة الإشارة، والوعي المالي، والاستشارات الأسرية، وركن من حقي، وأخيراً ركن ذكرى من الهيئة، كلها تتيح لزوار الجناح خوض تجربة معرفية ممتعة من خلال مسابقات تفاعلية تتيح لهم فرصة للفوز بالسحب اليومي على جوائز قيّمة.

خط ساخن

وأوضحت أن جناح (الخط الساخن) يعتمد فكرة التعلم باللعب، حيث يسعى إلى ترسيخ أرقام الخط الساخن الذي يشرف عليه خبراء متخصصون في حماية الطفل وحماية أصحاب الهمم وكبار السن، ويقدم استشارات وملاحظات ومقترحات تتعلق باحتياجات الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للضرر.

أما ركن إسعاد المتعاملين فيعرف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الهيئة وكيفية الوصول السهل إليها في إطار سعيها إلى مجتمع سعيد ومتلاحم ينعم أفراده بالرخاء الاجتماعي وتحصل فئاته الأضعف على فرص عادلة في الدمج والتمكين.

وقالت خلود الشرف: إن هيئة تنمية المجتمع في دبي تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم، وتعتبر الاستفادة من خبراتهم ضرورة حتمية للتنمية وتسعى من خلال ركن (كبار المواطنين) إلى تعريف هذه الشريحة بالخدمات الاجتماعية التي توفرها لهم مثل بطاقة ذخر ونادي ذخر ومجالس الأحياء وغيرها، كما يوفر الجناح لهم عبر هذا الركن رحلة تفاعلية ومسابقات حول أمثلة شعبية وتراثية قديمة تتيح لهم الفوز بجوائز.

أصحاب الهمم

أما ركن (لغة الإشارة) فأكدت أنه يقوم بالتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز سند لأصحاب الهمم ويعلم الزوار بعض الكلمات الأساسية التي تمكنهم من مساعدة أصحاب الهمم من فئة الصم، مشيرة إلى أن الهيئة توفر كل سبل الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم وأسرهم، حيث تعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة لهم مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين.

وأضافت إن ركن (الوعي المالي) يقدم النصح والإرشاد للزوار حول كيفية إدارة أموالهم بالشكل الصحيح وتحقيق الأرباح، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية المتعلقة بالوعي المالي منذ الصغر باعتبار أن الجزء الأكبر من شخصية الفرد تتكون في مرحلة الطفولة. وأوضحت أن ركن (الاستشارات الأسرية) يقدم خدمة الإرشاد والتوجيه المناسب للأفراد بهدف إلى تقوية الروابط الأسرية ومساعدتهم على مواجهة المشكلات الأسرية التي قد تؤدي لتشتت الأبناء، وإيجاد حلول تتماشى مع القيم الإسلامية الفاضلة والأعراف الإماراتية الأصيلة الداعمة للهوية الوطنية السامية، وذلك كله في إطار لعبة تفاعلية تجذب أفراد الأسرة وتخولهم للفوز بجوائز. ويعرف ركن (من حقي) بحقوق الإنسان، فيما يأتي أخيراً ركن (ذكرى من الهيئة) وهو يتيح للزائرين التقاط صورة تذكارية تحمل إحدى الكلمات التي تبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم.

تصميم

أوضحت خلود شرف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الهيئة حرصت على تصميم جناحها المتنقل التفاعلي الذي يستمر من العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، بصورة توضح الترابط بين الفئات المجتمعية وتؤكد على أهمية ضمان توفير الاحتياجات الخاصة بكل فئة بما يضمن استقراراً أفضل وسعادة أكبر لأفراد المجتمع.

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