معرض الخليج للتعليم والتدريب في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق أعمال معرض الخليج للتعليم والتدريب 3 أكتوبر المقبل برعاية وزارة التربية والتعليم وبتنظيم من شركة «ميد بوينت» المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات.

ويعقد المعرض في أبوظبي على مدار 3 أيام ويشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة، وخصوصاً في المرحلة الثانوية، تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية، لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية، والإجابة عن جميع استفساراتهم، لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة.

ويشارك الطلبة والمرشدون في يوم تحضيري يسبق الافتتاح الرسمي للمعرض، كما يشهد المعرض تكريم الأكاديميين والمعلمين المشاركين تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.

وأعربت الشيخة نورة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «ميد بوينت» عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم على رعاية الوزارة للمعرض، وهو ما يعكس الجهود المخلصة لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتوفير البيئات المحفزة للتطور التعليمي واستشراف المستقبل، ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة، وتبني أفضل الممارسات التي تكرس ريادة وتنافسية دول المنطقة.

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