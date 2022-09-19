950 مليون درهم لإنجاز مشاريع إحلال محطات الكهرباء 2023

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف محمد صالح، مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء لـ«البيان»، أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات إحلال واستبدال للمحطات والشبكات القديمة في مختلف المناطق وتبلغ تكلفتها نحو 950 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال العام المقبل 2023.

وبين انه يجري وضع خطط مستمرة ومتجددة للإحلال والاستبدال للمحطات، في إمارة رأس الخيمة تحديداً، والتي تضم خطة لإحلال 3 محطات فرعية مع كابلاتها الأرضية بكلفة تقريبية تبلغ 200 مليون درهم، إلى جانب إحلال محطة فرعية أخرى بمنطقة الذيد في الشارقة بكلفة تناهز 400 مليون درهم، وأخرى في الفجيرة بكلفة 150 مليون درهم.

تطور

وأكد صالح أن قطاع الكهرباء في رأس الخيمة شهد تطوراً كبيراً كما هو الحال في بقية المناطق التي تقدم «الاتحاد للماء والكهرباء» خدماتها فيها، حيث ساهم إنشاء مركز التحكم الرئيسي مطلع القرن الحالي، في تحقيق تطور نوعي في خدمات الكهرباء، حيث أمكن تشغيل الشبكة على مستوى جميع المناطق من مكان واحد آلياً، قبل أن يتم وبالتحديد في عام 2012م تطوير هذا المركز تطويراً شاملاً، حيث تم إمداده بمعدات وتقنيات أحدث وبرمجيات أكثر أماناً وموثوقية.

وأضاف: خلال عامي 2020 ـــ 2021م، أُعيد تحديث شبكة الاتصالات والألياف البصرية لتحسين مراقبة محطات الكهرباء التابعة لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» في مختلف المناطق، بما فيها شبكة رأس الخيمة، كذلك عملية نقل البيانات إلى مركز التحكم، واستكمالاً لمنظومة التطوير المشار إليها، يتم في المرحلة الراهنة تنفيذ جملة من المشروعات في قطاع الكهرباء تماشياً مع التطور العمراني الذي تشهده جميع مناطق شمال الإمارات بلا استثناء، منها محطة نقل الشريشة الرئيسية في رأس الخيمة جهد (132/‏‏‏33/‏‏‏11) ك.ف. وسعة استيعاب تبلغ 270 ميغافولت أمبير، وهي المحطة التي ستخدم منطقة الشريشة والمناطق السكنية المجاورة عقب إنجاز المشروع المقدر له أن يكون خلال الربع الثاني من العام المقبل 2023، كما ستسهم المحطة في تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، وسيتم ربطها بدائرتين كهربائيتين جهد 132 ك.ف، بمحطة النخيل الرئيسية لضمان استمرارية كفاءة الطاقة المنقولة من خلالها.

ويبلغ عدد محطات الكهرباء الحالية في إمارة رأس الخيمة 39 محطة، منها 9 محطات رئيسية و30 محطة فرعية، فضلاً عما يزيد على 5500 محطة توزيع.

وأوضح صالح: من المشروعات المرتقبة في قطاع الكهرباء بإمارة رأس الخيمة، إعادة تأهيل خطوط النقل وعدد من الكابلات الأرضية، مع إعادة تخطيط لوحات التوزيع لتتناسب مع القدرات الجديدة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليون درهم، وهي المشروعات التي يمتد تاريخ إنجازها وصولاً إلى عام 2024.

ترشيد

وأضاف: ساهمت برامج الترشيد في قطاع الكهرباء في تحقيق خفض عام في استهلاك الكهرباء تم تقديره على مدار 4 سنوات بما نسبته 15% تقريباً، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك هو سلوك عام نسعى إلى ترسيخه في المجتمع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء.

وأكد مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، تنفيذ ما يقرب من 40 محطة شحن المركبات الكهربائية في كل من رأس الخيمة وعجمان والذيد وأم القيوين والفجيرة، وتسعى إلى الارتقاء بهذا العدد خلال السنوات المقبلة.

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