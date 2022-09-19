تعاون بين «كهرباء الشارقة» و«الاتحاد للماء»

المصدر: (الشارقة - البيان )

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من شركة الاتحاد للماء والكهرباء وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للهيئة بحث عدد من المحاور الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء والمياه بما يواكب النهضة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها إمارة الشارقة في كل المناطق، كما تم مناقشة النمو المتوقع للطلب على المياه وتوصيل الخدمات للمشاريع الحكومية والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول المثلى بشأن آليات تزويد المشتركين بالخدمات وإجراءات تقديمها للتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية ورفع التوصيات الفنية اللازمة بشأن احتياجات المنطقة لخدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية اللازمة لها

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