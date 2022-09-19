«صندوق الوطن» يكرم خريجي البرنامج التدريبي في التكنولوجيا الصناعية

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كرم الصندوق أمس الأول، الدفعة الأولى من الشباب الإماراتي، الذين اجتازوا أول برنامج تدريبي مكثف في مجال التكنولوجيا الصناعية بألمانيا، بتفوق لافت، شهدت له الشركات الألمانية التي شاركت في البرنامج، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الأكاديمية بالدولة.

ووفر الصندوق لهؤلاء الخريجين، الفرصة الكاملة للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى قطاعات الصناعة الألمانية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية الصندوق الرامية إلى المساهمة بشكل فعال، في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام الطلاب، من خلال إعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة، تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتلبي احتياجات المتغيرات المستقبلية، وإعداد الجيل القادم من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، يستطيعون استيعاب المتغيرات المتسارعة بسوق العمل، نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حالياً.

قدرات

وأكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن هناك أعداداً كبيرة من شباب الإمارات، حرصت على الالتحاق بالبرنامج التدريبي المكثف، لا سيما طلاب من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، الذين انتظموا في البرنامج على مدى 12 أسبوعاً، وهو البرنامج الذي نظمه صندوق الوطن، بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبالتعاون مع ديوان الرئاسة، والسفارة الألمانية في أبوظبي، وشركة AHK بالإمارات، حيث تم تصميم البرنامج من قبل خبراء عالميين، ومديرين من الشركات الألمانية العاملة بالإمارات، بالتنسيق والتعاون مع الجامعة التقنية الألمانية للعلوم التطبيقية، ليتناسب مع أهداف صندوق الوطن.

تعاون

قال مدير عام صندوق الوطن، إن تصميم البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات الإماراتية، يركز على منطلقين رئيسين، الأول يتعلق بالمحتوى المعرفي، والثاني بالجانب العاملي أو التجريبي بالنسبة للطلبة، مؤكداً أن صندوق الوطن، يحرص على أن يلم الطلاب بالجانبين معاً، وذلك بالتعاون مع الجامعات الإماراتية.

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