«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع مجلس نواب ولاية يوتا الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمام وفد اللجنة الموحدة للفرص الاقتصادية التابعة لمجلس الشيوخ في ولاية يوتا الأمريكية مشاريع ومبادرات الهيئة التي تستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مبادرات

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لبراد ويلسون، رئيس مجلس نواب ولاية يوتا الأمريكية على رأس وفد من اللجنة الموحدة للفرص الاقتصادية التابعة لمجلس الشيوخ في الولاية، ضم السناتور سكوت ساندال، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك والتعرف على المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، والاطلاع على تجربة دبي النموذجية في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه.

حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بالوفد الأمريكي، شارحاً عمل الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها، كما تطرق لعدد من مشروعات الهيئة الكبرى، وأهمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، باستخدام الطاقة النظيفة، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، ومشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

40 مليار درهم

أوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن لدى الهيئة خططاً لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية خلال 5 سنوات، لا سيما للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة. وتمتلك الهيئة بنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد ودعم نمو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الإمارات في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة.

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