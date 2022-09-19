قائد شرطة رأس الخيمة يتفقد «المهام الخاصة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالأجهزة والمعدات والآليات المتطورة، والمستوى التدريبي العالي والتكتيكي، الذي يتميز به رجال إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، من حيث الكفاءة المهنية والحرفية العالية والمتقدمة في أداء المهام الموكلة إليهم، لمواجهة كافة الأزمات والمخاطر الطارئة أو المحتملة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفتيشية التي أجراها قائد عام شرطة رأس الخيمة، بمبنى إدارة المهام الخاصة الجديد، التابع لشرطة رأس الخيمة، يرافقه أعضاء فريق التفتيش، حيث كان في استقباله العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ورؤساء الأقسام ومديرو الأفرع، وكافة ضباط وموظفي الإدارة، حيث اطلع اللواء على بن علوان على المهام التي أنجزتها الإدارة، خلال النصف الأول من 2022، والبالغ عددها الإجمالي 671 مهمة. وأطلق اللواء علي بن علوان، «برنامج البوصلة الاستراتيجية لإدارة المهام الخاصة»، الذي يستهدف تنظيم الأعمال والتكاليف، والتنسيق وتبادل المعلومات وتوزيع المهام والأدوار على الموظفين، وتحقيق الشفافية في تقييم أداء العاملين.

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