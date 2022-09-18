عبد الله بن زايد يزور جامعة تكنيون في إسرائيل

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، جامعة تكنيون، أقدم جامعات دولة إسرائيل، وإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم.

وقام سموه بجولة في أرجاء الجامعة، واطلع على أقسامها المختلفة ومنظومتها التعليمية التي ترتكز بشكل رئيس على تحفيز الابتكار والاقتصاد المعرفي لدى الأجيال الناشئة.

وتعرف سموه إلى ما تضمُّه الجامعة من معاهد ومراكز بحثية متقدمة ومختبرات تقنية تسهم في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لقيادة دفة التنمية والازدهار المستدام في القطاعات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتعاونان بشكل متميز في القطاع التعليمي والبحثي والتقني، وأن هناك فرصاً واعدة لتعزيز هذا التعاون وتطويره، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بجهود البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشار سموه إلى أن جامعة تكنيون تعد نموذجاً عالمياً رائداً لأهمية تعزيز الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتباره قاطرة نمو المجتمعات، لافتاً إلى أن هذه الجامعة العريقة حققت إنجازات عالمية رائدة، وساهمت بدور بارز في مسيرة التنمية بدولة إسرائيل عبر رفد قطاعات العمل بالكوادر المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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