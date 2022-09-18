"التداوي الصحية" تطلق عيادة متنقلة للعلاج في المنازل ومقارّ العمل

المصدر: البيان

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أطلقت مجموعة التداوي الصحية في دبي، أول عيادة طبية متكاملة متنقلة، تذهب إلى المرضى في المنازل والفنادق والمدارس وأماكن العمل والفعاليات، وتعد أول عيادة متنقلة مرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية في دبي مروان حاجي ناصر، إن المبادرة تستهدف المرضى غير القادرين أو غير الراغبين في الذهاب إلى مقر المستشفى أو العيادة لتلقي العلاج، حيث تتجه إليه العيادة المتنقلة إلى مكان تواجده وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وذكر أن فكرة "عيادة التداوي المتنقلة" مستمدة من نهج دبي الرائد في الابتكار بالرعاية الصحية لتقديم الخدمة الكاملة لمن يحتاجها من المرضى، حيث تذهب إليه الخدمة العلاجية عالية المستوى سواء كان في المنزل أو في الفندق أو المدرسة أو في فعالية ما أو مكان عمل".

وأكد أن عيادة التداوي تعد أول عيادة متنقلة مرخصة من هيئة الصحة في دبي، تقدم جميع الحلول الطبية المبتكرة عن طريق إجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل العيادة المتنقلة وفي أي مكان.

وقال مروان حاجي "تم تجهيز العيادة المتنقلة بأحدث الأجهزة الطبية وكافة مستلزمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيزها بكادر طبي عالي الكفاءة، للتعامل مع كافة الحالات المرضية، بما فيها الطارئة".

وتابع رئيس مجلس إدارة المجموعة "نضع راحة المرضى دائمًا على رأس أولوياتنا، وخصصنا كافة الموارد للحصول على أحدث المعدات الطبية، وتوفير أفضل الخبرات الطبية لضمان تقديم رعاية شاملة من الدرجة الأولى".

من جانبه قال عبد المنعم شمس الدين مدير العيادات والمؤسسات في المجموعة: "نهتم بالمرضى من جميع الأعمار مع التركيز بشكل خاص على كبار السن والأطفال، داعياً أي مريض يشعر بألم أو توعك ولا يمكنه القيادة، أن يتواصل مع المستشفى لترسل له العيادة المتنقلة أينما يكون".

وأضاف: خدمة العيادة المتنقلة مغطاة بالتأمين الصحي وزمن الوصول يقدر مابين 30 الى 45 دقيقة.

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.

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