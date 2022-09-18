الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:54، والجزر الثاني عند الساعة 03:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 06:55، والجزر الأول عند الساعة 10:55، والجزر الثاني عند الساعة 23:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 80 20 دبي 41 29 75 30 الشارقة 40 28 75 35 عجمان 40 31 85 35 أم القيوين 40 26 80 50 رأس الخيمة 42 27 70 35 الفجيرة 33 30 85 60 العين 42 27 65 10 ليوا 42 27 85 20 الرويس 36 26 75 35 السلع 37 25 75 35 دلما 38 30 80 40 طنب الكبرى 33 31 85 75 طنب الصغرى 33 31 85 75 أبو موسى 33 32 85 70 .

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