363 ألف معاملة ذكية ومليونا زائر لمراكز الشرطة الذكية بدبي

المصدر: البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحصائيات المعاملات الذكية التي أنجزت منذ افتتاح أول مركز شرطة ذكي SPS في العام 2017، حيث بلغ عدد المعاملات أكثر من 363 ألفا و189 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، في حين بلغ الزوار لهذه المراكز البالغ عددها 22 مركزاً ذكياً متوزعة في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي، بلغ مليونين و67 ألف زائر.

وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية: في ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح أول مركز شرطة ذكي، ضمن خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، نفخر اليوم بما وصلت إليه ثقافة استخدام الخدمات الشرطية الذكية، والتي تقدم للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة فريدة ومبتكرة، وما تحقق من نتائج، هو انعكاس لما وصلت إليه الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع.

وتابع اللواء علي غانم: إننا في شرطة دبي نمضي وفق توجهات قيادتنا الرشيدة في التحول والمستقبل الرقمي، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك، وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات، ووضعها موضع التوظيف الأمثل، فانتهجت شرطة دبي من هذا المنطلق، خطة استراتيجية لتحويل مراكز خدمة المتعاملين التقليدية إلى مراكز ذكية.



وأضاف اللواء علي غانم أن هذه النجاحات التي حققتها مراكز الشرطة الذكية، هي أحد أوجه أفضل الممارسات الناجحة التي ابتكرتها شرطة دبي، والتي استطاعت أن تلبي احتياجات المتعاملين من الخدمات الشرطية، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال تقديم الخدمة، مؤكداً بأن شرطة دبي ومن خلال منظومتها الذكية مستمرة في تحديث وتقديم كل ما هو جديد ومتطور من أجل التعزيز من جودة الحياة في الإمارة.



لغات

توفر مراكز الشرطة الذكية خدماتها بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتقدم المراكز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن»، على مدار الساعة.



مشاركة مميزة



في إكسبو 2020 دبي استقبل مركز الشرطة الذكي "SPS" زوار المعرض ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ضم رؤساء ووزراء وشخصيات مرموقة، ممن اطلعوا على أبرز الخدمات التي يقدمها إلى الزوار بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة، وقدم زوار إكسبو عبر مركز الشرطة الذكي الرئيسي "SPS" و3 مراكز من نوع "ووك إن" معاملات مختلفة باستخدام أحدث التقنيات والبرامج والتطبيقات الذكية المتوفرة.



تغطية



تتوزع مراكز الشرطة الذكية في دبي لتغطي مختلف المناطق فيها، وبلغ عدد مراكز الشرطة الذكية حتى اليوم 22 مركزا، وهي " المرقبات، والخوانيج، وسيتي ووك، ولامير، وحي دبي للتصميم، ودافزا، والسيف، ومقر القيادة العامة لشرطة دبي، ومدينة إكسبو، والنخلة، والمرابع العربية، وواحة دبي للسيليكون، ودرايف ثرو الخوانيج، ودرايف ثرو دبي أبوظبي ودرايف ثرو ابوظبي دبي "لاست إكزت"، ونقطة شرطة حتا، ونقطة شرطة العياص، ونقطة شرطة الليسيلي.

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