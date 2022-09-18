محمد بن زايد يهنئ الملك تشارلز وليز تراس

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث هنأه فيه بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.. متمنياً التوفيق في مهامه الملكية ومواصلة السير على خطى الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وعبر سموه في الاتصال عن أطيب تمنياته للملك تشارلز الثالث بموفور الصحة والسعادة ولبريطانيا وشعبها الصديق دوام التقدم و الرخاء.

من جانبه شكر الملك تشارلز الثالث سموه مبدياً خالص تقديره لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاهه وبلده وشعبه.

كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع ليز تراس، هنأها خلاله بمناسبة توليها منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة.. متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة، وخدمة بلدها وشعبها الصديق. وأعرب سموه عن تمنياته لبريطانيا وشعبها، دوام التقدم والاستقرار والازدهار، ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معرباً عن حرصه على العمل المشترك، لترسيخ هذه العلاقات، والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء بريطانيا، عن خالص شكرها وتقديرها لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة، وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا وشعبها.

رسالة خطية

إلى ذلك، بعث صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، إلى جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة هنأه فيها على إعادة انتخابه.

‎وسلم الرسالة إلى لورينسو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركة معاليه في مراسم حفل تنصيب لورينسو والذي أقيم في العاصمة لواندا.

‎كما نقل معاليه إلى لورينسو تهنئة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموهما له بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الأنغولي الصديق من تقدم ورخاء.

علاقات وطيدة

من جانبه، حمل الرئيس الأنغولي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا من نمو وتطور، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على كافة الأصعدة.

وأشار معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية أنغولا في كافة المجالات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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