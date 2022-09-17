رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الملك تشارلز الثالث باعتلائه عرش المملكة المتحدة

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث هنأه خلاله بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية .. متمنيا لجلالته التوفيق في مهامه الملكية ومواصلة السير على خطى الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وعبر سموه خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للملك تشارلز الثالث بموفور الصحة و السعادة و لبريطانيا و شعبها الصديق دوام التقدم و الرخاء.

من جانبه شكر جلالة الملك تشارلز الثالث سموه مبديا خالص تقديره لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة و ما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه جلالته و بلده و شعبه.

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