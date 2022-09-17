سالم الزحمي: حاكم الفجيرة قائد نادر

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة أن إمارة الفجيرة حققت في عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الحضور العربي والدولي وقدمت نفسها كواحدة من المدن الحاضنة للفكر والثقافة ووجهة مميزة للاستثمار والمشاريع العملاقة على الدوام.

وحينما يتم الحديث عن القادة الذين قدموا لشعبهم وبذلوا الغالي والنفيس لسعادة مواطنيهم يقفز اسم سموه للمقدمة، فقد عرف عنه بحثه اليومي ومتابعته لقضايا الوطن والمواطن، فقد أرسى سموه دعائم مؤسسات تعنى بحل قضايا المواطن واهتم بتقديم كل الحلول التي من شأنها تحقيق رفاهية المواطنين على الدوام.

نبارك لأنفسنا هذا القائد النادر رجل الدولة والوطن.. شكراً صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من القلب.

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