الشارقة الخيرية تبني 96 مشروعاً تعليمياً خارج الدولة خلال النصف الأول 2022

المصدر: الشارقة - وام

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ذكرت جمعية الشارقة الخيرية أنها أنشأت خلال النصف الأول من العام الجاري 96 مبنى تعليمياً بتكلفة مالية بلغت 5.1 ملايين درهم، وذلك ضمن مبادرة «هيا نتعلم» المبادرة المعنية بدعم طلبة العلم في عدد من البلدان حول العالم من خلال إنشاء المدارس والفصول الدراسية وتزويدها بأجهزة الحاسوب وتوفير رواتب للمعلمين.

وتوزعت المشاريع التعليمية التي نفذتها الجمعية بواقع 25 فصلاً دراسياً في الفلبين و23 في السنغال و20 في غانا و8 فصول في بنجلاديش و6 في موريتانيا و7 في غينيا كونكري وفصلين في كينيا وفصلاً واحداً في كل من النيجر وسيراليون وطاجيكستان وكمبوديا والنيبال.

مخصصات

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات إن مخصصات مشاريع التعلم شهدت توسعاً خلال العام الجاري ما يؤكد حرص الجمعية من خلالها أدوارها الخيرية على توفير البيئة والمناخ المناسبين للطلبة لمواصلة دراستهم، حيث تعاني نسبة كبيرة من الطلبة القاطنين بالقرى النائية في المجتمعات النامية والفقيرة من انعدام المؤسسات التعليمية النظامية وتقوم الجمعية ببناء المدارس والفصول التعليمية لتوفر للطلبة أماكن مجهزة بجميع وسائل التعلم من أجهزة حاسوب ومرافق خدمية تدفعهم وتشجعهم للتميز والتفوق الدراسي.

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