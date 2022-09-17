«دلسكو» تنظم حملات تنظيف بالتعاون مع بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دلسكو، المزود الرائد للحلول المتكاملة في المنطقة، حملات تنظيف، بالتعاون مع بلدية دبي، لتنظيف شاطئ جميرا العام، وذلك بمناسبة يوم التنظيف العالمي.

وانطلقت الحملة مع بلدية دبي وعدد من المدارس من جميع أنحاء الإمارة، وهي مدرسة جيمس ليجاسي، ومدرسة كامبردج الدولية - دبي، وغلوبال انديان انترناشيونال سكول ومدرسة بريستين الخاصة، وبمشاركة أكثر من 150 متطوعاً من طلاب وموظفين.

وجمعت المبادرة الثانية 60 متطوعاً من بلدية دبي ودلسكو للمشاركة في هذه الحملة المجتمعية الهادفة إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة، وبما يخدم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة وفي تحسين جودة حياة الأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز