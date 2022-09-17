الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:53، والجزر الأول عند الساعة 10:17، والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والمد الثاني عند الساعة 05:42، والجزر الأول عند الساعة 09:07، والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 80 35 دبي 39 28 80 35 الشارقة 38 28 80 35 عجمان 38 30 90 35 أم القيوين 39 27 85 35 رأس الخيمة 40 29 85 30 الفجيرة 35 30 85 55 العين 42 27 80 15 ليوا 41 28 75 20 الرويس 36 29 70 30 السلع 37 29 70 30 دلما 37 33 75 30 طنب الكبرى 36 32 80 35 طنب الصغرى 36 32 80 35 أبو موسى 36 32 80 35.

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