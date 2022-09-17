محمد بن زايد يهنئ رئيس أنغولا بمناسبة إعادة انتخابه

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، إلى جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، هنأه فيها على إعادة انتخابه.

‎وسلَّم الرسالة إلى لورينسو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركة معاليه في مراسم حفل تنصيب لورينسو الذي أقيم في العاصمة لواندا.

‎كما نقل معاليه إلى الرئيس الأنغولي تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموهما له بالتوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الأنغولي الصديق من تقدم ورخاء.

‎ومن جانبه، حمَّل الرئيس الأنغولي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا من نمو وتطور، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على كل الصُّعد.

‎من جهته، أشار معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية أنغولا في المجالات كافة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها الى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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