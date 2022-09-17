شرطة دبي تقدم 7 خدمات مدفوعة للجمهور

المصدر: دبي- البيان

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أكد اللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة أن المركز يحرص على تطوير منظومته الأمنية والمجتمعية التي يقدمها للجمهورين الداخلي والخارجي بصورة مستمرة وتطبيق أحدث أنظمة العمل في مجال التدريب والرعاية والعلاج.

وأشار إلى أن المركز يوفر 7 خدمات مدفوعة للجمهور الخارجي وهي مدرسة تدريب الفروسية وخدمة تأهيل الفرسان لسباقات القدرة والتحمل وخدمة رعاية الخيول وخدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم وخدمة عروض فرقة الخيالة وتأجير الخيول وخدمة نقل الخيول وأخيرا خدمة الترفيه بركوب الخيل في الصحراء وركوب الخيول الصغيرة /البوني/.

وقال اللواء العظب :" يخدم مركز شرطة الخيالة التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي وهي "المدينة آمنة" و"إسعاد المجتمع" بدوريات ذات طابع عربي أصيل تواكب الركب الحضاري وترسخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان وتبث الطمأنينة بتجوّلها في شوارع ومناطق الإمارة. واليوم نعتز بفتح المركز أبوابه لإسعاد الجمهور الخارجي عبر برامج متخصصة للتدريب والتعليم والترفيه والتأهيل إضافة إلى خدمات الرعاية والنقل والتأجير." وأكد أن تطور منظومة العمل الأمنية والمجتمعية في المركز تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومتابعة مباشرة من سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بتعزيز دور المركز في الجانبين الأمني والمجتمعي واعتماد أحدث أنظمة العمل في مجال التدريب والموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف أقسامه وشعبه وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسه وتطويره." من جانبه أوضح الرائد ضاحي الجلاف نائب مدير مركز شرطة الخيالة أن المركز يفخر بمسيرته النوعية وإنجازاته التي حققها منذ بدء العمل بدوريات الخيالة في سبعينات القرن الماضي وصولاً إلى تأسيس المركز اليوم بكل الخدمات التي يقدمها أمنيا ومجتمعيا.

وأشار إلى تقديم المركز منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس خدماته إلى 274 مستفيداً ما بين الجمهور الداخلي والخارجي بواقع 81 شخصاً تدربوا على الفروسية في مدرسة تدريب الفروسية و33 شخصاً استفادوا من خدمة رعاية خيولهم أثناء فترة غيابهم وتأهيل فارسٍ واحدٍ لسباقات القدرة والتحمل واستفادة 40 شخصاً من خدمات الترفيه بركوب الخيل في الصحراء وامتطاء البوني إضافة إلى تقديم خدمة نقل الخيول لعدد 28 مستفيداً وتقديم 29 عرضاً للخيالة للإدارات العامة في شرطة دبي علماً بأن هذه الخدمة مفتوحة أمام الجمهور الخارجي لمن يرغب بطلب عروض للخيالة وإشراكها في فعاليات مجتمعية هذا إلى جانب طرح المركز لخدمة جلسات التدريب العلاجي لأصحاب الهمم أيضاً وللراغبين بالاستفادة من خدمات المركز التواصل على البريد الالكتروني Aks.mail@dubaipolice.gov.ae أو الاتصال على الرقم 901.

وأعرب الرائد الجلاف عن فخره بمدرسة تدريب الفروسية والتي دربت مئات الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي على مهارة ركوب الخيل والرعاية بها إضافة إلى تدريب العديد من الأشخاص من خارج الشرطة على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم في أنشطة طلابية وملتقيات خلال السنوات الماضية وهو ما أكسب القائمين عليها خبرة كافية للتعامل مع مختلف الأشخاص في الحصص التدريبية وطريقة التدريب المناسبة بجانب تأهيل الفرسان لسباقات القدرة والتحمل عبر تدريبهم على ركوب الخيل لمسافات طويلة وإكسابهم اللياقة البدنية وكيفية التعامل مع الخيل في جميع الظروف.. لافتا إلى أن المركز يتكفل بجميع الإجراءات اللازمة للمشاركة والتأهل في السباق من تسجيل الفارس والخيل وتوفير المرافقين بإشراف من مدرب الفريق وطبيب البيطري.

وقال إن المركز يوفر أحدث وسائل التدريب على أعلى مستوى ويملك مجموعة مختلفة من خيول البوني لاستقطاب الأطفال وتدريبهم على ركوب الخيول في سن صغيرة. كما ينظم ضمن خدماته الترفيهية رحلات دورية حفاظا على لياقة الفرسان والخيول ورحلات لمشاهدة شروق الشمس أو غروبها في الصحراء.

وبيّن أن المركز يوفر خدمة إيواء الخيول ورعايتها بأحدث المرافق والمعدات ويحوي ساحة تدريب رملية واسعة واسطبلات مكيفة وحظائر ذات أرضيات مفروشة بأجود أنواع نشارة الخشب ومواقع لغسيل الخيول ودلاء مياه أوتوماتيكية وأعلاف الخيول عالية الجودة وجهاز آلي للمشي كما يوفر المركز مجموعة متنوعة من خدمات العناية بالخيول بما في ذلك الحلاقة والتدريب وإصلاح الحوافر وتركيب الحذوات .. لافتا إلى المتابعة البيطرية للخيول طوال الأربع وعشرين ساعة في الأسبوع من خلال الطاقم البيطري في المركز بالإضافة إلى إمكانية تدريب الخيول حسب الطلب.

وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية بإسعاد أفراد المجتمع ومنهم أصحاب الهمم .. أكد الرائد الجلاف أن المركز وإلى جانب شراكته مع هيئة تنمية المجتمع بشأن خدمة جلسات التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم فإنه يطرح الآن الخدمة أمام الجمهور الخارجي عبر المركز مباشرة خاصة وأن هذا العلاج واحد من أهم الأساليب الحديثة نسبياً في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية وتعتمد هذه الوسيلة العلاجية في المقام الأول على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون للتعامل مع هذه الحالات واستخدام خيول مناسبة للجلسات العلاجية بالإضافة إلى وجود المعدات والتجهيزات لضمان سلامة أصحاب الهمم.

وتتمتع الخيول بحضور قوي وجذاب في جميع المناسبات والأحداث لذا تتيح شرطة دبي للجمهور فرصة طلب عرض فرقة فرسان الشرطة بلباسهم الأبيض الإماراتي التقليدي حاملين أعلام الدولة أو تأجير الخيول الكبيرة والصغيرة للمناسبات العامة والخاصة.

ويقدم المركز خدمة نقل الخيول لداخل وخارج دبي من خلال أسطول متعدد الخيارات يشمل مقطورات حديثة مكيفة للنقل وشاحنات قادرة على نقل 9 خيول كما أن جميع وسائل النقل مجهزة بأحدث وسائل الأمن والسلامة من كاميرات داخلية وخارجية وتأتي جميع المعدات مع السائقين والمشغلين ويمكن استئجارها ونقلها إلى أي مكان داخل الدولة.

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