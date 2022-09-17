صقر غباش ورئيس الأوروغواي يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استقبل لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى الأوروغواي الشرقية.

ونقل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس الأوروغواي وتمنيات سموهما لجمهورية الأوروغواي الشرقية وشعبها الصديق دوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه حمل رئيس الأوروغواي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً وجود فرص واسعة ومشتركة للتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

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