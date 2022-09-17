«الوطني» يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري.

ويضم الوفد المشارك أعضاء مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وهم كل من: حميد علي العبار، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما يضم الوفد المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وحسب جدول أعمال الاجتماع سيشارك يوسف البطران وحميد العبار في الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي سيعقد يوم الاثنين بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، للتحضير لجدول أعمال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

ومن المقرر أن يناقش رؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال اجتماعهم الدوري نتائج اجتماعات اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية المعنية بتعزيز العلاقات مع الجانب الأوروبي.

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