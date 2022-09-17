المبادرة تعكس القيم النبيلة لمجتمع الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون أن مبادرة «خبز السبيل» تعكس القيم النبيلة التي طالما كانت وستظل قيماً جوهرية في وجدان الإمارات قيادة وشعباً ومؤسسات.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من e&»: تجسد مبادرة «خبز السبيل» أهمية العمل الإنساني والخيري الذي يعد الركيزة الأكثر تأثيراً ضمن نهج قيادتنا الرشيدة، وتواصل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مشوار تفردها محلياً وعالمياً، إذ نقف أمام مبادرة مبتكرة من أجل دعم الفئات المحتاجة، ومن أجل إعلاء القيم الإنسانية التي تجمعنا.

وأضاف: الجهود الخيرية والإنسانية تقع في صلب القيم التي نؤمن بها في «اتصالات من e&»، ودعمنا للمبادرة يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية العطاء والعمل المشترك، وإرثنا الحافل في مجال المسؤولية المجتمعية، ودورنا في إحداث فرق إيجابي في حياة الناس والمجتمعات.

مسيرة الخير

وثمّن هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي جهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومركز محمد بن راشد العالمي للوقف والهبة من أجل استمرار مسيرة الخير والعطاء وازدهارها بالدولة، مؤكداً أنه بفضل عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكمته وقيادته تتوالى الإنجازات الإنسانية المستدامة على أرض الإمارات.

وأضاف: يسعدنا في مصرف الإمارات الإسلامي دعم هذه المبادرة المميزة والمبتكرة التي تقدم الخبز مجاناً للفئات المحتاجة.

رؤية

وقال حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: يعبر إطلاق مبادرة «خبز السبيل» عبر تطبيق دبي الآن عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن التحول الرقمي الحقيقي يجب أن يكون في خدمة الإنسان في شتى المجالات، بما في ذلك العمل الإنساني. إن هذه الخطوة تمثل تجسيداً لمفهوم العمل المؤسسي الذي يقوم على استشراف المستقبل وتطوير الأداء بما يسهل حياة الناس ويعزز الكفاءة والفاعلية.

وأضاف: يعد «خبز السبيل» مشروعاً خيرياً مبتكراً ومستداماً يسهم في توفير الغذاء لفئة الأيدي العاملة مجاناً وعلى مدار الساعة من خلال الأجهزة الذكية. ونحن في دبي الرقمية سعيدون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الإنساني الذي يعكس ثقافة الخير المتأصلة لدى أهل دبي ودولة الإمارات.

استدامة

وأكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن إطلاق مثل هذه المبادرات المبتكرة يدعم استدامة العمل الإنساني، ويعزز من ريادة الدولة في المجالات الخيرية والإنسانية العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها نهج ثابت في تطوير وتوسيع آفاق العمل الخيري والإنساني، فضلاً عن نشر ثقافة الوقف في المجتمع.

وأوضح أن مبادرة «خبز السبيل» من شأنها إثراء المجتمع بثقافة التطوع، إذ تتوج توجه الدولة المستدام والمستمر في هذه المجالات التي تدر الخير على الجميع، وتتيح الفرصة في تعزيز الأواصر الاجتماعية، وتعزز من نشر ثقافة الرسالة الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

تمكين

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: تواصل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ريادتها على مستوى العالم في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال تمكين التعاون المشترك وتعزيز التكاتف والجهود محلياً وإقليمياً وعالمياً بين كوادر العمل الإنساني والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، وذلك عبر محاور عملها الـ 5، حيث نجحت المبادرات العالمية للمؤسسة في رسم الابتسامة وإحداث تحولات إيجابية عدة. وأضاف الحساوي: نثمن في «دو» الجهود التي يبذلها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وحرصه المستمر على إطلاق مبادرات ومشاريع وقفية مبتكرة تساهم في تعزيز مبدأ الاستدامة في مجال العمل الإنساني. ويسرنا في شركة «دو» تقديم الدعم لمبادرة «خبز السبيل». ونحن ملتزمون بالمساهمة في دعم مختلف المبادرات ذات الأبعاد الخيرية والإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز