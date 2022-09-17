«المعاشات»: دور حيوي للإعلام في رفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مساء أول من أمس في دبي لقاءً إعلامياً مع القائمين على برامج البث المباشر في القنوات والإذاعات المحلية في مختلف مناطق الدولة تحت شعار «شركاء في المسؤولية».

وهدف اللقاء إلى طرح ومناقشة الممارسات التي من شأنها تسهيل مهام الإعلاميين في تعزيز الاتصال بين الهيئة والجمهور، وخاصة الفئات المشمولة أو الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، وتعزيز مستوى التنسيق مع القائمين على برامج البث المباشر بهدف تقديم خدمة أفضل لجمهور المتابعين، وبحث فرص التعاون من أجل رفع مستوى الوعي عن قانون المعاشات وخدمات الهيئة، ومناقشة الرؤى التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع.

واستعرضت الدكتورة ميساء غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، اختصاصات وأدوار هيئة المعاشات، وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة عن كافة القضايا المجتمعية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود أرضية مشتركة مع وسائل الإعلام والقائمين عليها يساعد في خلق صورة واضحة أمام الجمهور عن أدوار المؤسسات الخدمية في الدولة.

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