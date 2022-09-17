وفد بحريني يطّلع على تجارب «الاتحادية للهوية والجنسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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اطّلع وفد من مملكة البحرين، أمس، على تجارب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن مجال إدارة البيانات السكانية والتعرف إلى آليات إثبات الهوية الشخصية للأفراد وأنظمة التسجيل وإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر الإماراتية.

والتقى اللواء سهيل جمعة كلثم الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة، الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له، مرحباً بزيارة الأشقاء إلى الهيئة.

وأكد اللواء الخييلي أن مفاهيم التميز في شؤون الهوية وجوازات السفر وسائر أنشطة الهيئة جاءت في ضوء المتابعة الحثيثة لقيادة الهيئة في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرشيدة بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وإبراز الخدمات المقدمة بصفة استباقية تلبي تطلعات المجتمع وبصورة متطورة وذكية تحاكي متطلبات العصر.

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