قنصل اليابان يطّلع على مهام واختصاصات «قانونية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمكتبه، نوبورو سيكيجوتشي، القنصل العام لليابان، بهدف الاطلاع على مهام الدائرة واختصاصاتها في تنظيم العمل القانوني الحكومي.

زيارات

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور بالهول بالسفير الياباني، مؤكداً أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين، واستعرض الدكتور بالهول إجراءات تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية في إمارة دبي، وإدارة ملفات الشكاوى والمنازعات الحكومية، وإنجازاتها في مجال التسوية الودية للمنازعات التي تكون إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها، كما استعرض دورها في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارة.

وفي نهاية اللقاء أعرب القنصل العام عن شكره للدائرة على الاستقبال والعرض، مؤكداً حرصه على أهمية اللقاءات لدعم أطر التعاون المشترك.

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