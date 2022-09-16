سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه في ذمة الله

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الجمعة) سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه.

أسهم الراحل مع الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، رحمه الله، في تأسيس بنك دبي الإسلامي. وشركة "س س لوتاه للمقاولات".

وكانت له مساهمات خيرية كثيرة واهتم رحمه الله ببناء المساجد.

‎ستقام صلاة الجنازة على الفقيد رحمه الله، يوم غد السبت بعد صلاة الظهر، في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص بدبي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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