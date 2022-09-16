عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة النقل في إسرائيل

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل وسلامة الطرق في إسرائيل.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل المستدام وسلامة الطرق.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل لديهما إرادة مشتركة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020 حفز البلدين على ترسيخ علاقات متميزة وشراكات مستدامة تدعم جهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة.

من جانبها، رحبت ميراف ميخائيلي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي الإسرائيلي في قطاع النقل، باعتباره يشكِّل ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي في البلدين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي».

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