مستشفى الكورنيش يحصل على اعتماد «معهد التخصصات الصحية»

المصدر: العين - البيان

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سلم الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، المعهد الوطني المسؤول عن قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي والملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى الكورنيش وذلك بعد استيفائهم معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي، الأمر الذي سيسهم في اعتماد المستشفى لتدريب وتأهيل خريجي كليات الطب في مجال طب التوليد وأمراض النساء وطب حديثي الولادة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد الحوقاني: يسر المعهد الوطني للتخصصات الصحية أن يمنح مستشفى الكورنيش الاعتماد المؤسسي، حيث يعد المستشفى كمزود موثوق به للرعاية الصحية للنساء وحديثي الولادة، وتقديم رعاية آمنة وفقاً لأعلى مستويات الجودة والتي تتمحور حول الأسرة وضمان سعادتها.

وأضاف: قام فريق المقيمين بجولات تقييمية عدة والعديد من المراجعات، ووجدنا أن مستشفى الكورنيش حريص على الامتثال لمعايير الاعتماد المطلوبة، حيث تستند هذه المعايير إلى خمسة مجالات رئيسية: الحوكمة، بيئة التدريب، المتدربين، أعضاء هيئة التدريس، ضمان الجودة والابتكار، والتي تشكل معايير مهنية عالية المستوى نلتزم بها في عملنا بهدف تعزيز قدرة القوى العاملة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لكل القاطنين على أرض الدولة.

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