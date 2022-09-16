عبد الله بن زايد يلتقي وزير المالية في إسرائيل

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أفيغدور ليبرمان، وزير المالية في إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام نجحتا في ترسيخ نموذج متميز للتعاون الثنائي في عدة مجالات متصلة بدفع مسارات التنمية والتطور في البلدين.

من جانبه، رحب أفيغدور ليبرمان بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين على الصعد كافة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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