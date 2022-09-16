عبدالله بن زايد يلتقي نتنياهو في إسرائيل

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم المعارضة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى دولة إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والنمو المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار، واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما تشهده مستويات التعاون والشراكة من نمو وتطور مستمرين على الصعد كافة.

وأشاد سموه بجهود بنيامين نتنياهو البارزة التي أسهمت في التوقيع على الاتفاق الابراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عام 2020، مشيرا إلى أن البلدين قدما على مدار عامين نموذجا متميزا للتعاون البناء والمثمر على الصعد كافة.

من جانبه رحب بنيامين نتنياهو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التي تتزامن مع الاحتفال بمرور عامين على التوقيع على الاتفاق الابراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وأكد معاليه أن التعاون الثنائي الإماراتي الإسرائيلي شهد على مدار العامين الماضيين تطورا لافتا في عدة مجالات بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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