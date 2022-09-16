هيئة كهرباء ومياه دبي تسجل زيادة بنسبة 73.6% في عدادات المياه الذكية بين عامي 2018 و2022

المصدر: البيان

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سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة في عدادات المياه الذكية بنسبة 73.6% بين عامي 2018 و2022 حيث ارتفع عدد العدادات من 566,214 عداداً في أغسطس 2018 إلى 983,185 عداداً مصمماً وفق أعلى المعايير الفنية في أغسطس 2022.

وتتم إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومؤتمتة بالكامل مما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها والحد من الهدر بما يسهم في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم. وتعتبر العدادات الذكية العمود الفقري للشبكة الذكية وإحدى دعائم التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد.

وأضاف الهيئة لديها أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي. ويقوم مركز التحليل والتشخيص الخاص بالعدادات الذكية التابع للهيئة بمراقبة وقراءة العدادات عن بُعد كل 15 دقيقة. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها. وتعتبر الشبكة الذكية أحد أهم عوامل نجاح المدن الذكية حيث أنها تضمن استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة.

يشار إلى أن العدادات الذكية تتيح للمتعاملين الاستفادة من مبادرة "الحياة الذكية" التي أطلقتها الهيئة لمساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات ذكية واعتماد نمط حياة واعٍ ومستدام.

وتشتمل المبادرة على عدة خصائص منها لوحة بيانات "الحياة الذكية" التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة؛ وأداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه.

كما تتيح عدادات المياه الذكية الاستفادة من خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" والتي تندرج ضمن مبادرة "الاستجابة الذكية" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

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