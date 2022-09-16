الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي مضطرب يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:13، والمد الثاني عند الساعة 07:02، والجزر الأول عند الساعة 10:17، والجزر الثاني عند الساعة 00:39.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39، والمد الثاني عند الساعة 03:50، والجزر الأول عند الساعة 07:53، الجزر الثاني عند الساعة 20:32.

زفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 75 35 دبي 37 29 70 40 الشارقة 38 28 70 40 عجمان 36 30 80 40 أم القيوين 37 28 75 40 رأس الخيمة 38 29 80 35 الفجيرة 39 32 75 25 العين 40 28 75 20 ليوا 40 27 75 20 الرويس 39 27 65 35 السلع 40 30 55 15 دلما 37 30 75 40 طنب الكبرى 38 32 80 40 طنب الصغرى 38 32 75 40 أبو موسى 38 32 75 40 .

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