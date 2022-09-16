«ثومبي الجامعي» ينظم حملة فحوصات طبية مجانية بعد غد

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مستشفى ثومبي الجامعي في الجرف بعجمان، المستشفى الرائد في مجال الرعاية الصحية، والذي يديره قطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي، حملة فحوصات طبية وفحص أسنان مجاني، بعد غد الموافق لـ 18 سبتمبر الجاري، بدءاً من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً، في موقعه بمدينة ثومبي الطبية. وسيتم من خلال فعاليات هذا اليوم، تقديم أدوية وقسائم مجانية لمختلف الخدمات، مثل تخطيط القلب وفحص الموجات فوق الصوتية «السونار»، وجلسة علاج طبيعي وفحص العين، إضافة إلى فحص سكر الدم العشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم مجاناً، وكذلك سيتم تقديم خصم على إجراءات طب الأسنان وفحوصات المختبر، وخدمات قسم الأشعة، كما سيتم تقديم استشارات طبية مجانية في جميع التخصصات.

وقاية

وتهدف الحملة، لتسليط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، حيث يتم تقديم اختبارات الفحص المصممة للكشف عن الأمراض والحالات المرضية المزمنة، قبل ظهور الأعراض، لعلاجها بسهولة أكثر، وقبل التعرض لمضاعفاتها.

دعم

وفي هذا الصدد، قال أكبر محيي الدين ثومبي نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في المجموعة: ملتزمون بمواصلة دعمنا لكل ما يعزز من صحة المجتمع الإماراتي، ورفاهيته، ونسعى لتقديم رعاية صحية أفضل جودة للمجتمع، بينما نواصل تطوير تدابير مبتكرة، لزيادة الوعي بين الأفراد بالآثار السلبية المترتبة على نمط الحياة غير الصحي، الذي يؤثر في صحة الفرد، ولذلك تؤكد الحملة على أهمية الفحص الطبي المنتظم. وتهدف إلى ضمان حصول مجتمع الإمارات على المعرفة والدعم اللازم لمراقبة صحتهم، والحفاظ عليها، والتمتع بالرفاهية الصحية بشكل عام.

فرص

وأضاف ثومبي: توفر المبادرات فرصاً منتظمة للفحص الصحي، وتثقيف المرضى، والكشف المبكر، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية، وذلك بفضل جانب العلاجات الطبية والجراحية المقدمة في مستشفانا.

إضافة إلى الكثير من الخدمات الطبية المتطورة في جميع التخصصات الطبية، بما في ذلك خدمات الطوارئ على مدار الساعة، مع وجود أطباء من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات، مثل طب القلب التداخلي، وطب الأطفال، وطب الأعصاب، والجراحة التجميلية والترميمية، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وخدمات قسم الرعاية طويلة الأجل، وغيرها من التخصصات الطبية التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وبتكلفة معقولة. وسيحصل الحاضرون لهذه الفعالية على خدمات متخصصة، وفقاً لاحتياجاتهم الصحية، مع إمكانية المتابعة الطبية، والتحويل للتخصصات الطبية المختلفة، إذا كانت نتائج الكشف الطبي تستدعي ذلك.

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