«الجليلة» تطور نظاماً مبتكراً لتشخيص اعتلال الشبكية السكري

المصدر: أبوظبي - وام

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طورت مؤسسة الجليلة من خلال دراسة بحثية يقودها الدكتور محمد غزال من جامعة أبوظبي نظاماً لتشخيص اعتلال الشبكية السكري بمساعدة الحاسوب يتيح تقييماً مبكراً لاعتلال الشبكية لدى مرضى السكري.

وقال الدكتور محمد غزال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات حول «تطوير نظام للتشخيص» لاعتلال الشبكية لدى مرضى السكري: يعتمد تشخيص أمراض الشبكية على قراءة التصوير البصري المقطعي التي تعتمد بشكل كبير على خبرة وتقدير اختصاصي الشبكية، وعلى الرغم من انتشار التقنية في الوقت الحالي لا يتم استخدامها من قبل عموم الأطباء المعالجين لمرض السكري، لأن نتيجة الفحص صعبة التأويل، ويشمل النظام المطور جميع مصابي السكري من النوعين الأول والثاني لمساعدتهم على فهم المرض ومراقبته وإدارته وبذلك تقليل أضراره.

وأضاف: تسعى هذه الدراسة إلى تطوير نظام للذكاء الاصطناعي، ورؤية الآلة تستخدم التصوير البصري المقطعي التوافقي للتشخيص المبكر والإدارة الصحيحة لأمراض شبكية العين المتعلقة بمرض السكري، ما يسهم في ثورة في طريقة السماح للتشخيص بالانتشار الواسع والانتقال من فحص يحتاج للمتخصصين في شبكية العين إلى فحص يتمكن عموم الأطباء من إجرائه، ومن ثم تحويل المريض لمتخصصي الشبكية للاستشارة والتأكيد والعلاج.

وعن أهمية النظام أكد أن مرض السكري وأثره على شبكية العين يعد السبب الأسبق للإصابة بالعمى عند البالغين من الفئة العمرية العاملة في الولايات الأمريكية المتحدة، ومعظم مرضى السكري يراجعون اختصاصي الشبكية في وقت متأخر بعد استفحال المرض. وعن مدى دقة النظام في التشخيص، قال: حقق نظامنا المطوّر معدل دقة يبلغ 97.2 %، وفي المستقبل نطمح إلى تطوير النظام وزيادة عدد الحالات في مجموعة البيانات الخاصة بنا، وسنحاول أيضاً تحسين نظامنا من خلال دمج البيانات الديموغرافية والسريرية لنكون قادرين على تشخيص مراحل مختلفة من اعتلال الشبكية السكري، ويمكن أيضاً تطبيق هذا العمل على العديد من التطبيقات الأخرى في التصوير الطبي، مثل الكلى والقلب والرئة، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات غير الطبية.

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