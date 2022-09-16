عبدالله بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات

المصدر: تل أبيب - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يائير لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى إسرائيل، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

وناقش سموه ورئيس الوزراء الإسرائيلي القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تمضي قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب يائير لابيد بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى دولة إسرائيل مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلمة عقب اللقاء قال فيها.. «معالي رئيس الوزراء منذ نحو عامين تشرفت أن أكون جزءاً من إعلاننا المشترك بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا من خلال تمثيلي لوطني الحبيب الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموه «أنا على يقين أنني لست وحدي بل الكثيرون ممن حضروا حفل التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يتوقعوا حينها أننا سنلتقي بعد عامين مع معالي رئيس الوزراء الإسرائيلي لنحتفل سوياً اليوم بمرور عامين على بدء علاقات ثنائية مميزة ودافئة ليس بين الدولتين فحسب وإنما بين الشعبين أيضاً».

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد إلى أن نحو نصف مليون إسرائيلي زاروا دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن هناك نحو 7 إلى 8 رحلات طيران يومياً بين البلدين.

وقال سموه إن هناك نمواً مستمراً في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معرباً عن اعتقاده أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين قد تكون أسرع اتفاقية تجارة حرة توقعها إسرائيل.

وأضاف سموه «أتطلع إلى استمرار علاقتنا الثنائية على وتيرة مميزة ودافئة وأن يجني المواطنون الإماراتيون والإسرائيليون ثمار هذه العلاقة ويشعروا بالسعادة من أجل نشر رسالة أمل تحتاجها منطقتنا منذ وقت طويل».

من جانبه رحب يائير لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل في كلمته بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وقال معاليه «إننا نحتفي اليوم بزيارة شريك استراتيجي لدولتنا» مؤكداً أن هذه الزيارة التاريخية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، وقد وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ونمضي قدماً نحو تعزيز علاقتنا بما يحقق الازدهار والتنمية المستدامة لشعبينا.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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