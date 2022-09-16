«السلامة الغذائية» تشارك بمؤتمر في فرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شارك وفد من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمؤتمر الدولي 31 للبستنة، الذي أقيم في مدينة أنجرز بفرنسا، حيث يعد المؤتمر الدولي للبستنة (IHC) أهم حدث علمي يُعقد كل أربع سنوات منذ عام 1959 تحت رعاية الجمعية الدولية لعلوم البستنة.

وقال الدكتور محمد سالمان الحمادي مدير إدارة الإرشاد الزراعي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رئيس الوفد المشارك في المؤتمر: إن الهيئة شاركت بورقة علمية عن تجربة أبوظبي في إطلاق تطبيق الإرشاد الزراعي واستخدام الإرشاد الافتراضي.

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