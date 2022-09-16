جمعية الصيادين تكرّم المشاركين في «بيئتي موطني»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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كرمت جمعية الصيادين في أم القيوين صباح أمس الجهات المشاركة والراعية لحملة «بيئتي موطني»، التي بلغت 22 جهة و17 مساهماً، حيث نفذت 5 حملات على مدار 5 أسابيع.

وقام جاسم حميد غانم رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في أم القيوين، بتكريم الجهات المشاركة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة أم القيوين وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وبلدية أم القيوين، إضافة إلى جهات أخرى مشاركة وراعية.

جهود

وقال إن الحملات الـ 5 نتج عنها جمع 48 طناً ونصف الطن من النفايات والمخلفات من على الشواطئ وقاع البحر، شملت قطع الحديد وشباك صيد قديمة، وعبوات المشروبات الغازية المعدنية، والمصنوعات البلاستيكية مثل الأكياس والزجاجات، كما شارك فيها 89 غواصاً و252 متطوعاً.

واستهدفت تنظيف شواطئ الإمارة وقاع البحر من المخلفات في كل من مرسى الصيادين بمنطقة الميدان وخور أم القيوين، بالإضافة إلى جزيرة السينية وكورنيش أم القيوين.

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