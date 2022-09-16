محاضرة لنشر الوعي المروري بين الطلبة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس» بشرطة دبي، نشاطات التوعية في المدارس، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عبر تنظيمها محاضرة للتوعية المرورية لطلبة مدرسة دبي البرشاء، أثناء استخدام الحافلات المدرسية، والتشديد على عدم عبور الشارع إلا من المناطق المُخصصة، وخط المشاة. وأكد الرائد علي يوسف آل علي رئيس قسم التنوع الثقافي، في إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، أن فرق العمل في مجال التوعية، تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف مدارس إمارة دبي لنشر التوعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز