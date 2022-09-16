«الدولي للاتصال الحكومي» يسلط الضوء على التحديات البيئية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يوجه «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الدعوة لأنصار البيئة والمهتمين بقضايا الاستدامة لحضور جلسة حوارية بعنوان: «عندما يصبح الصفر إنجازاً»، ويشارك فيها كل من موهان موناسنغ، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، والمهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيئة».

وتعقد الجلسة في اليوم الأول من المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تحديات وحلول»، ضمن فعاليات دورته الـ11 التي تقام خلال الفترة من 28 - 29 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة.

الصافي الصفري

وتستعرض الجلسة التي تديرها الإعلامية شنتال صليبا، مقدمة أخبار في «سكاي نيوز عربية»، جملة من التحديات التي تواجه مناخ الكوكب، وسبل الوصول إلى حلول ناجعة وعملية لها، من خلال تسليط الضوء على أهمية وصول الانبعاثات الكربونية الضارة إلى «الصافي الصفري»، الذي يتحقق من خلال استبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى متجددة وزيادة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى طرح استراتيجيات تضمن مشاركة الجمهور في دعم جهود الحكومات نحو قضايا تغير المناخ.

وتؤكد الجلسة أهمية التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها مشكلة عالمية ومجتمعية تعتمد في حلها على المسؤولية الذاتية، وتغيير السلوك البشري ومواقفه في التعاطي مع البيئة.

ومن أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في «صافي الانبعاثات الصفرية» يلفت المشاركون في الجلسة إلى الإرشادات التي يمكن للحكومات أن تعتمد عليها من أجل إشراك الجمهور في تعزيز الرأي العام حول قضايا المناخ وحماية البيئة.

تحديات وحلول

يرفع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام شعار «تحديات وحلول»، بهدف إيجاد مجموعة من أفضل أساليب التعامل مع مشكلات المستقبل عبر التواصل الفاعل والمتبادل بين الجمهور والحكومات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز