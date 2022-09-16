محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رؤساء دول بذكرى الاستقلال

المصدر: (أبوظبي ــ وام )

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى كل من زيومارا كاسترو رئيسة هندوراس، ودانييل أورتيغا سافيدرا رئيس نيكاراغوا، وأليخاندرو إدورادو جيماتي فايا رئيس غواتيمالا، ورودريغو تشافيس روبلز رئيس كوستاريكا، ونجيب أرماندو بوكيلي رئيس السلفادور، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة إلى رؤساء هندوراس، ونيكاراغوا، وغواتيمالا، وكوستاريكا، والسلفادور.

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