«بريد الإمارات» ينظم مؤتمره السنوي الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّم بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي والمزوّد الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات، مؤتمره السنوي الأول للتجارة الإلكترونية بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات الفاعلة لتبادل الأفكار والتجارب ومناقشة الاتجاهات الجديدة في هذا القطاع، وذلك في مقر مجموعة بريد الإمارات بدبي بالتعاون مع شركة «أنشانتو» لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، بصفتها راعياً وشريكاً في الحفل.

وناقش المشاركون في المؤتمر الاتجاهات الرئيسية في قطاع التجارة الإلكترونية كأبرز التجارب والخطط الناجحة في تسويق العلامات التجارية وتسريع نموها، ومنهجيات المؤسسات للتكيّف مع التطورات الرقمية المتسارعة، ومواجهة تحدّيات التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى تقييم الاستراتيجيات الحالية المتّبعة في هذا القطاع لبناء النجاح والتقدّم في السنوات المقبلة. وقال بيتر سومرس، المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «يوفر هذا المؤتمر منصة للابتكار والإلهام، بالتزامن مع فرص النمو في سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة».

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