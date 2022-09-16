«التنمية الأسرية» تطلق المرحلة الثانية لخدمة «100 يوم تحدٍ»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، المرحلة الثانية لخدمة 100 يوم تحدٍ عن بعد، وذلك نظراً لسعيها الدائم في تنمية وتعزيز الجانب الصحي والرياضي لدى المرأة بشكلٍ خاص، وأفراد الأسرة بشكلٍ عام.

وتهدف الخدمة إلى دعم المهارات والتأهيل والتمكين المتوازن للمرأة، لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، وخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة، ورفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وتحسين الوضع النفسي للأفراد المشاركين، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة النشطة للنساء في التربية البدنية في إمارة أبوظبي.

3 ورش

وذكرت خولة المهيري رئيسة قسم تمكين المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن البرنامج يركز على تنفيذ 3 ورش تدريبية أسبوعياً على مدى 100 يوم، ويستهدف المرأة من عمر 19 وحتى 50 عاماً، حيث استفادت من الخدمة، وشاركت في المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي 1160 سيدة، وذلك من خلال الاستعانة بمدربات رياضة متخصصات في اللياقة البدنية، واختصاصية تغذية تتابع المشاركات في البرنامج خلال فترة التنفيذ عن بعد.

برامج وأضافت المهيري أن خدمة 100 يوم تحدٍ، ستنفذ برنامجها الرياضي للمرحلة الثانية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل، حيث تم تسجيل أكثر من 700 سيدة حتى الآن.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال برامجها وخدماتها وفعالياتها التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، إلى تحسين نمط الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية، وتأسيس أسرة ناجحة، من خلال تنمية المهارات واكتساب المعارف المختلفة، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتنموية والمهنية لجميع فئات المجتمع، وتنمية المهارات الوالدية، لفهم احتياجات وسلوكيات الأطفال، وآليات التعامل معهم في مختلف المراحل، بالإضافة إلى المهارات الإبداعية، وريادة الأعمال والأنشطة الرياضية والأعمال التطوعية.

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