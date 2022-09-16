سلطان بن أحمد يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في سفاري الشارقة، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام.

ورحب سموه في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس من مسؤولي الجهات الإعلامية المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، مشيداً سموه بجهود كافة الجهات الإعلامية، والإنجازات المستمرة التي تحققها في سبيل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة، وتعزيز دورها البناء.

مناقشة

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإعلام، ومتابعة أداء الجهات الإعلامية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس، وأبرز المبادرات الجاري العمل على تنفيذها، بالتنسيق بين كافة الجهات الإعلامية. واطلع المجلس خلال اجتماعه على مستجدات مشروع البرنامج الوثائقي «سفاري الشارقة»، وهو من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويتناول البرنامج الوثائقي في عددٍ من الحلقات، إنشاء سفاري الشارقة، انطلاقاً من الفكرة، وحتى تنفيذه بأفضل المرافق والخدمات، واحتوائه على مختلف الحيوانات، في موقع مميز، نفذ فيه السفاري بطريقة متسلسلة ومتكاملة، لتوفر للحيوانات الظروف الملائمة للتعايش.

وعلى هامش الاجتماع، تجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أنحاء سفاري الشارقة.

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، في سفاري الشارقة، ورشة بعنوان إعلام الميتافيرس.

وتناولت الورشة التي نظمها مجلس الشارقة للإعلام، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس، في تطوير الأدوات الإعلامية، مختلف الجوانب المعنية بالقطاع الافتراضي الحديث، والذي يشمل الكثير من المجالات، ومن أهمها الإعلام الذي يعد أحد المجالات الكبيرة والمؤثرة على مختلف مناحي الحياة، ولما للواقع الافتراضي من تأثير كبير، ولإحداث نقلة نوعية في الاتصال والأعمال وغيرها.

وتضمنت الورشة أهم المزايا لعالم الميتافيرس في الإعلام، مثل توفير فرص للمسوقين والشركات وتمكين التعليم والتعلم عن بعد وتطوير تطبيقات تكنولوجية، وتوفير فرص عمل جديدة وغيرها. كما تناولت الورشة تأثيرات الميتافيرس في مجالات الإعلان والتسويق وصناعة المحتوى، بالإضافة إلى طرح العديد من التجارب العربية والعالمية في عالم الميتافيرس.

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