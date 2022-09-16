سفيرنا غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس فيجي

المصدر: (سوفا، فيجي - وام)

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قدم راشد مطر سلطان الصيري القمزي، أوراق اعتماده إلى راتو ويليامي كاتوننيفير رئيس جمهورية فيجي سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات في فيجي، وذلك بالمقر الرئاسي بالعاصمة سوفا. ونقل القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرئيس فيجي وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل رئيس جمهورية فيجي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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