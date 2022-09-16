سلطان القاسمي ينشئ مكتب الشؤون الاتحادية ويعين عبدالله الكتبي رئيساً

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (48) لسنة 2022 م، بشأن إنشاء مكتب الشؤون الاتحادية في الشارقة. وينشأ بموجب هذا المرسوم، مكتب حكومي في الإمارة، يكون بحكم اختصاصاته، حلقة الوصل بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في الإمارة، ويسمى «مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس، إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

اختصاصات

ونص المرسوم على أن يتولى المكتب بوجه عام، ممارسة الاختصاصات التالية، وهي التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية، وتلقي مشروعات التشريعات الاتحادية، والقرارات الوزارية، واتخاذ اللازم بشأنها، بالتنسيق مع الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وتلقي طلبات ومخاطبات الجهات الاتحادية، والرد عليها بعد اتخاذ ما يلزم بشأنها من دراسة وتنسيق، وعرض على الجهات الحكومية المحلية المختصة، وأي اختصاصات أخرى، يكلف بها من الحاكم أو المجلس.

ويتولى إدارة المكتب، رئيس يعين بمرسوم أميري من الحاكم، ويكون مسؤولاً أمامه في أداء مهامه، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب، واتخاذ القرارات اللازمة، وله بوجه خاص، ما يلي: الإشراف على سير العمل في المكتب، وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية اللازمة لذلك، ورفع التقارير والتوصيات والمقترحات اللازمة عن أعمال المكتب، والتحديات التي يواجهها للمجلس، وإعداد الموازنة السنوية، والحساب الختامي للمكتب، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية المكتب، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمكتب، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والشراكات التي يبرمها المكتب، وتمثيل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة، وفي علاقاته مع الآخرين، وتفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في المكتب، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس. وبحسب المرسوم، فإنه بناء على عرض الرئيس، وموافقة المجلس، يصدر الهيكل التنظيمي للمكتب بمرسوم أميري.

وعلى الجهات الاتحادية، التواصل والتنسيق مع المكتب في كافة الشؤون الاتحادية، التي تكون الإمارة طرفاً فيها، أو ذات علاقة بها، ويستثنى من ذلك الموضوعات التي تقتضي بحكم طبيعتها وخصوصيتها العرض المباشر على الحاكم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2022 م، بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الشارقة. ونص المرسوم على أن يُنقل عبد الله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية، إلى مكتب الشؤون الاتحادية في الشارقة، ويعين رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (50) لسنة 2022 م، بشأن ترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة الصحية. ونص المرسوم على أن يرقى الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري، إلى درجة رئيس دائرة، ويعين رئيساً لهيئة الشارقة الصحية، ويكون رئيساً لمجلس أمناء مستشفى الجامعة، وعضواً في المجلس التنفيذي للشارقة.

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