شخبوط بن نهيان يحضر حفل تنصيب رئيس كينيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب وليام ساموي روتو رئيساً جديداً لجمهورية كينيا، الذي أقيم في العاصمة نيروبي.

ونقل معاليه إلى رئيس كينيا تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموهما له بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق من تقدم ورخاء.

من جانبه حمّل رئيس كينيا معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا من نمو وتطور، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة. من جانبه أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع الإمارات بجمهورية كينيا في المجالات كافة، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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