من الإمارات إلى باكستان.. الإغاثة واجب ومسؤولية

المصدر: دبي-البيان

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تستند العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف الموحدة التي أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي في هذا الإطار حزم المساعدات التي قدمتها الإمارات للشعب الباكستاني في عدد من الحالات الطارئة، حيث لم يتوقف العطاء الإماراتي في تقديم كل أشكال الدعم للشعب الباكستاني من أجل تجاوز كل التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، وقد أرسى أسس هذه الأخوة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتسير على خطاه القيادة الرشيدة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن البند التاسع لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي تنص على تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.

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