مركز محمد بن راشد للفضاء يستعرض المستجدات

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، اجتماعاً برئاسة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور يوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم حميد المري، المدير العام للمركز، ومحمــــد عبد الله الزفيــــن، وحميــــد عــــلي المحــــســن، ومنصــور جمــعة بوعصيــبه، والمهندس عامر الصايغ الغافري مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية، ومدير مشروع القمر الاصطناعي MBZ-Sat في مركز محمد بن راشد للفضاء.

واطلعوا على آخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، اللذان سينطلقان بعد أشهر، ومستجدات القمر الاصطناعي MBZ-SAT، الذي سينطلق 2023، وغيرها من المهمات، ضمن استراتيجية المركز للأعوام 2031 – 2021. كما تم الاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للمركز.

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