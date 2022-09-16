«قضاء أبوظبي» تستعرض نظام المحاكم في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في ورشة العمل المخصصة لقضاة الدول العربية، والتي جرى تنظيمها، بالتعاون مع كلية القضاة الوطنية في الصين، ومعهد تدريب مسؤولي الأعمال الدولية، التابع لوزارة التجارة الصينية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوجود في الساحة القضائية العالمية، والعمل مع الشركاء الدوليين، للاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع الأنظمة المحلية.

وتناولت الورشة الافتراضية التي عقدت عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمختصين في المجال القانوني، العديد من المحاور الرئيسة، كالتنظيم القضائي للمحاكم الصينية، ونظام القضاء الجنائي، وإنشاء المحاكم الذكية والمتخصصة، والقانون المدني الصيني، مع تسليط الضوء على دور القانون في دعم الاستثمار، فضلاً عن زيارات ميدانية افتراضية لمحكمة الشعب العليا، ومحاكم الصين الذكية، وغيرها من الفعاليات التدريبية.

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